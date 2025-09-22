Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше

Источники сообщили, что иностранные наемники массово гибнут на Украине, жителей Подмосковья предупредили о первых заморозках, Харьков может перейти под контроль российской армии летом 2026 года — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Морги не справляются: наемники ВСУ «мрут пачками»

Военкоры сообщили, что иностранные наемники массово умирают на Украине, а морги переполнены их телами. Telegram-канал «Военная хроника» пишет: данные о погибших иностранцах на Украине указывают, что «ценных специалистов», отправленных поддерживать ВСУ, становится все меньше.

«И здесь важно не столько само число, сколько закономерность в их уничтожении. Если разложить гибель иностранцев по хронологии, выстраиваются отчетливые волны. Первая пришлась на вторую половину 2022 года — начало 2023 года. <…> Вторая волна — это вторая половина 2023-го, когда натовские „эталонные бригады“ ВСУ шли в контрнаступление и были перемолоты. Затем наступила небольшая пауза, но летом 2024-го снова пошел рост — теперь уже на фоне финальной стадии сражения за Крынки, где иностранцы гибли преимущественно в тылу от авиации и артиллерии РФ», — подчеркнул источник.

По его словам, сейчас под Покровском (Красноармейском) иностранные наемники вновь оказались в центре событий, их присутствие косвенно подтверждается в целом ряде подразделений.

«Любое сражение подобного масштаба требует их активного участия — от работы с западным вооружением до попыток выстраивать координацию. Но при этом именно масштабность боев в связке с потерями ВСУ оборачивается и для них критическим ростом потерь», — указывают военкоры.

По их мнению, неважно, стремятся ли ВСУ с помощью наемников переломить фронт или хотя бы поддержать картинку иностранного участия для Запада — итог один. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Чем ближе армия РФ подбирается к Славянску и Краматорску, тем выше вероятность новой волны потерь среди наемников», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Telegram-канал Win/Win в свою очередь сообщил, что в списках погибших наемников, полученных после взлома хакерами, есть иностранные инструкторы и советники из США, Германии и Великобритании.

«Среди них Райан Эванс из Великобритании — советник по безопасности, погиб под Краматорском. Ричард Кирлин из США — атташе посольства и военный советник, найден мертвым в отеле. Майк Меоли из США — американский инструктор, погиб в госпитале после ДТП в тылу. Димитриос Феррара из Германии — советник и инструктор, погиб. Джонатан Шенкин из Великобритании — советник по безопасности, погиб», — рассказал инсайдер.

По его словам, наемники умирали и от несчастных случаев. Так, Александр Хускивадзе из Грузии умер от сердечного приступа в гостинице в центре Киева, Алан Дерасп из Канады скончался от сердечного приступа в Херсоне.

Отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье заявил, что ВСУ не отпускают наемников из расположения воинских частей и не дают покинуть страну. По его словам, армии Украины невыгодны утечки информации о реальном положении наемников в ее рядах. Также, как указал Инкапье, наемники жалуются на жестокое обращение со стороны украинских военных.

«Им не дают вернуться на родину до завершения выполнения боевых задач, а эти задачи — бессрочные. Наемнику говорят, что отпустят его по завершении операции, которая может продлиться два, три, шесть месяцев и даже год», — отметил он.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Также Инкапье подчеркнул, что за три года на Украине погибло больше тысячи колумбийских наемников. Он признался, что эта цифра приводит его в ужас. По сведениям источников, морги на Украине переполнены телами наемников разных национальностей.

«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибло больше тысячи человек», — подчеркнул Инкапье.

Он добавил, что власти Украины скрывают эту информацию. Кроме того, когда она всплывает, ее не признают достоверной, резюмировал военный в отставке.

Россиян предупредили о первых ночных заморозках

Последнее тепло сентября жители Московского региона почувствовали в понедельник, 22 сентября. Температура воздуха в этот день под влиянием гребня антициклона поднималась до +24–26 градусов, а в отдельных районах на юго-востоке Подмосковья — до +27 градусов. По словам синоптиков, это экстремальное тепло для 22 сентября: климатическая норма превышена почти на девять градусов. Ночью в столичном регионе похолодает до +10–15 градусов, в Москве столбики термометров не опустятся ниже +13 градусов.

В последующие дни будет становиться все холоднее. Во вторник, 23 сентября, температура воздуха днем будет находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса. Местами по области возможен слабый дождь. Ночью во вторник и среду температура прогнозируется от +6 до +11 градусов.

В среду, четверг и пятницу днем столбики термометров покажут 9–12 градусов тепла. Ночью 25 сентября по области может похолодать до плюс 4–6 градусов, в Москве — от +5 до +7 градусов. А в пятницу, 26 сентября, в ночные часы возможна нулевая температура, а в отдельных районах на западе Московской области не исключены первые ночные заморозки с образованием инея на траве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В выходные в Москве ожидается от +8 до +10 градусов, в отдельных районах Подмосковья похолодает до 5–7 градусов выше нуля. В ночные часы температура не будет сильно отличаться от дневной из-за облачности. В субботу, 27 сентября, ожидаются небольшие дожди, в воскресенье, 28 сентября, осадки станут более серьезными.

В Санкт-Петербурге в 22 сентября прошел небольшой дождь, днем воздух прогрелся до 17–19 градусов тепла. Во вторник также будет дождливо, при этом похолодает примерно до +15 градусов, в среду и четверг — до 11–14, но в эти дни существенных осадков не ожидается.

В пятницу, 26 сентября, немного потеплеет: днем столбики термометров вновь поднимутся до +15 градусов, ночью — до 5–7 градусов выше нуля, временами возможен дождь. В субботу температура воздуха не поднимется выше +12 градусов, в воскресенье ожидается плюс 8–10 градусов и дождь.

Харьков станет российским городом?

Telegram-канал «Разведчик» сообщил, что освобождение Харькова является одной из целей российской армии. По его данным, глава Генштаба Валерий Герасимов решил заложить продвижение ВС РФ в его сторону не просто для того, чтобы оттянуть фронт, а именно для взятия под контроль ключевого украинского города.

Соответствующий план, как говорит источник, рассчитан на несколько этапов: накопление резервов и артиллерийских запасов до конца зимы, наращивание логистики весной и серию целевых наступлений по «каркасным» рубежам вокруг Харькова летом 2026 года.

«Наступление должно начаться не сразу после прихода оптимальных погодных условий, а в середине июня. <…> При этом до 2026 года есть также план создать несколько плацдармов наступления в ЛНР с непосредственным закреплением уже на главных выходах в Харьковской области», — отметил инсайдер.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Шпион» в свою очередь обратил внимание, что харьковский фронт у ВСУ «трещит по швам», но украинское командование скрывает этот факт в попытках не показывать свой провал.

Граница в город Харьков Фото: Diego Herrera/Global Look Press

«А российское командование играет в очень выверенную игру и не акцентирует публично внимание на прорыве, которого удалось достичь в последние дни. Преимущество РФ заключается в том, что прямо сейчас наступление идет с пяти основных рубежей, три из которых отделены друг от друга (Волчанск, Амбарное и подход к Харькову со стороны Липцев), два основных — Петропавловка, Купянск, а также Боровская Андреевка. Вся оборона Харькова всю историю СВО строилась именно в этих точках, и сейчас она фактически находится на грани коллапса», — указал информатор.

Тем временем министр обороны России Андрей Белоусов обрушил на ВСУ «огненный шторм», сообщили военкоры. Так, в ночь на 21 сентября российские военные атаковали нефтебазу в городе Бахмач Черниговской области, снабжающую украинскую армию в Сумской области, отметил военный блогер Олег Царев. Также, по его данным, в Чернигове была поражена транспортная инфраструктура.

Всего было зафиксировано более 25 эпизодов ударов по военным объектам на территории Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уточняется, что целями ВС РФ стали промышленные и машиностроительные объекты, склады БПЛА и боеприпасов, аэродромы, ремонтные площадки военной техники, военные штабы и временные базы ВСУ, а также энергетическая инфраструктура в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Сумах, Полтавской области, Чернигове и Харькове.

Каждый подобный массированный удар ВС РФ по военным объектам на Украине приносит ущерб в десятки и сотни миллионов долларов, пишет Telegram-канал «Легитимный».

«Запас прочности страны снижается. Таких массированных ударов сейчас станет больше. РФ будет выносить логистику, склады, топливно-энергетическую инфраструктуру, ж/д, порты. Это приведет к росту цен на все и перебоям со светом», — уточнил источник.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

