Колоссальный прилет ФАБ и трупы на свалке: новости СВО к вечеру 22 сентября

Украинские ресурсы сообщили о мощнейшей серии ударов авиабомбами ФАБ-500, российские войска не дали противнику деблокировать две окруженные бригады и уничтожили группу наемников, а украинские военные начали сжигать тела сослуживцев на свалке. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Украину сотрясло от крупнейшего прилета ФАБ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки военные ударили по складам с боеприпасами украинской армии, предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

По данным ведомства, всего за последние сутки противник лишился 1535 военнослужащих. Большая часть из них — свыше 550 бойцов — была уничтожена в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Как сообщает «Военное обозрение», российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием управляемых фугасных авиабомб ФАБ-500. Утверждается, что это была крупнейшая подобная атака за все время СВО.

В МО РФ эту информацию не комментировали.

Источник добавил, что попадание ФАБ-500 зафиксировано на территории воинской части в районе Степногорска, расположенного примерно в 20 километрах к югу от областного центра. Украинские ресурсы также сообщают о попадании пяти авиабомб по предприятию критической инфраструктуры.

Военные разнесли наемников и не дали врагу выйти из окружения

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. В операции участвовали военнослужащие группировки войск «Восток».

Тем временем в Харьковской области украинские войска попытались деблокировать две окруженные бригады у населенного пункта Синельниково. Как узнал источник в силовых структурах, действия противника оказались безуспешными. В результате столкновения враг отступил на исходные позиции с потерями.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Кроме того, в Запорожской области российские военные уничтожили группу наемников в ходе боев за населенный пункт Ольговское. Как рассказал стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот, после себя иностранцы оставили стрелковое оружие и гранатометы.

Киев печатает мины на 3D-принтере

Российские военнослужащие применили против противника беспилотные летательные аппараты «Гортензия» с подвешенными к ним ручными противотанковыми гранатометами. Как рассказал технический директор проекта с позывным Мекс, после выстрела пустой тубус сбрасывается, а дрон возвращается на перезарядку.

Он уточнил, что метод с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации БПЛА. Мекс отметил, что взвод происходит стандартным путем.

Украинские же войска на Покровском направлении начали использовать самодельные взрывные устройства. Как отметил доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей, враг также печатает мины на 3D-принтере.

Тела солдат начали сжигать на свалке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо узнал, что Вооруженные силы Украины начали массово сжигать тела солдат в Херсоне. Как отмечается, солдаты занимаются этим прямо на свалке. Таким образом Киев причисляет погибших к пропавшим без вести и скрывает реальные потери.

Сальдо добавил, что ежедневно Киев сжигает до 100 тел погибших солдат. При этом локацию для поджога выбирают с расчетом на то, что территорию в ближайшее время займут российские войска. По словам Сальдо, это избавляет Киев от необходимости проводить расследование.

