22 сентября 2025 в 10:09

В ДНР обнаружили напечатанные на 3D-принтере мины

Боец Прометей: ВСУ используют под Покровском напечатанные на 3D-принтере мины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские военнослужащие на Покровском направлении массово используют самодельные взрывные устройства, заявил в беседе с РИА Новости доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей. По его словам, ВСУ также начали печатать мины на 3D-принтере.

Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции, — подчеркнул боец.

Ранее сообщалось, что российские подразделения «ошеломили» ВСУ, освобождая село Ольговское в Запорожской области. ВС РФ атаковали противника в разное время суток, в том числе ночью, используя специальные антидроновые накидки, чего не ожидали украинские солдаты.

До этого стало известно, что российские военные установили «килл-зону» в части Харьковской области. Как отметил солдат ВСУ с позывным Алекс, с помощью ударных дронов ВС РФ контролируют пространство и атакуют цели. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тем временем гулявший по лесу с собакой житель Украины указал дорогу беспилотнику российского спецназа. Мужчина остановился на сельской дороге примерно в 20 километрах от границы. В этот момент к нему подлетел ударный дрон, после чего украинец жестом показал направление, и квадрокоптер продолжил движение.

ВСУ
мины
покровское направление
ДНР
