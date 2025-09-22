Подразделения Вооруженных сил России «ошеломили» ВСУ, освобождая село Ольговское в Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости участвовавший в штурме боец с позывным Тимоха. По его словам, ВС РФ атаковали противника в разное время суток, в том числе ночью, используя специальные антидроновые накидки.

ВСУ создают условия, что тебе нужно пройти 15–20 километров под воздействием дронов, прятаться от них, проходить ночью в [антидроновых] пончо. <…> Когда противник пытается контратаковать, у него ничего не получается, так как мы уже сделали секреты и засады, после которых враг ошеломлен, — подчеркнул военнослужащий.

Другой штурмовик с позывным Енот рассказал, что в ходе боев за населенный пункт были обнаружены иностранные наемники. После боя российские бойцы подобрали их вооружение, в том числе автоматы калибра 5,56 и одноразовые гранатометы АТ-8.

Ранее сообщалось, что ВСУ не удалось деблокировать две бригады, которые попали в окружение у населенного пункта Синельниково в Харьковской области. Как уточнил источник в российских силовых структурах, украинские военные отступили на исходные позиции с большими потерями.

До этого российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма.