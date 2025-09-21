Гуляющий по лесу с собакой житель Украины указал дорогу беспилотнику российского спецназа, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным источника, мужчина остановился на сельской дороге примерно в 20 километрах от границы. В этот момент к нему подлетел ударный дрон, после чего украинец жестом показал направление, и квадрокоптер продолжил движение.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ рассказал о жестоких наказаниях за использование русского языка в украинской армии. По его словам, бойцов, нарушивших запрет, избивали и помещали в специальные ямы-темницы размером 6 × 6 метров. Боец также вспомнил, что за соблюдением языковых норм постоянно следили, а старшие по званию даже угрожали оружием.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия согласится только на устраивающий ее вариант завершения СВО. При этом он подчеркнул, что российское общество не считает украинский народ побежденным, а неприемлемые условия Киева, по его словам, не будут учитываться при будущем урегулировании.