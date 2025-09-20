«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 08:17

Бывший украинский боец рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ

Украинских бойцов подвергали физическому насилию из-за русского языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В украинской армии применялись наказания за использование русского языка, рассказал РИА Новости бывший военный ВСУ, ныне участник добровольческого отряда имени Александра Матросова. Он отметил, что бойцов могли жестоко избивать и заключать в специально подготовленные ямы.

Мы разговаривали (на украинском языке. — NEWS.ru) в армии, старались говорить хотя бы на службе. А если не будешь — тебя заставят. За время службы в 425-й «Скале» за русский язык нас бросали в яму и били, — поделился он.

Бывший солдат рассказал, что на полигонах пристально следили за тем, чтобы военнослужащие общались исключительно на украинском языке. По его словам, наказания были суровыми. Яма представляла собой углубление в земле размером шесть на шесть метров и глубиной около четырех метров, за которой постоянно велось наблюдение.

Старший приезжал, говорил на своем украинском и если слышал не то — сразу стрелял в воздух, даже не разбираясь. В яму — и все, — рассказал бывший военный.

Ранее военнослужащий 107-й отдельной бригады теробороны рассказал, что командование ВСУ оставило его и пятерых сослуживцев без связи и продовольствия на три дня. По его словам, о них просто забыли.

ВСУ
бойцы
наказания
русский язык
