20 сентября 2025 в 07:33

Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды

ВСУ на три дня оставили своих военных без связи и продовольствия

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ оставило группу бойцов на позициях без связи и продовольствия на три дня, рассказал военнослужащий 107-й отдельной бригады теробороны, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Он попал в плен на Харьковском направлении.

По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло, — поделился источник агентства.

Ранее воздушно-десантные войска России заблокировали систему снабжения 128-й отдельной штурмовой бригады ГУР Украины. Противник испытывает дефицит продовольствия и воды. Поставки сократились до одной машины раз в три дня, ранее они получали от четырех до пяти грузовиков ежедневно.

До этого Минобороны РФ сообщило о суточных потерях ВСУ в спецоперации: около 1500 военнослужащих, три танка и 11 артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Север» — до 190 человек, в зоне «Юга» и «Востока» более 185 и 325 соответственно, в зоне «Центра» — до 525, в зоне «Запада» — свыше 230. В зоне «Днепра» потери составили 45 военных.

ВСУ
СВО
командование
бойцы
