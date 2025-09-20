Воздушно-десантные подразделения России осуществили эффективную блокаду системы материально-технического обеспечения 128-й отдельной штурмовой бригады Главного управления разведки Украины, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг. По имеющимся данным, противник лишен регулярного снабжения продовольствием и необходимыми ресурсами.

Мы полностью блокировали им (ГУР ВСУ. — NEWS.ru) логистику. Есть даже точки, места и участки, которые, даже по нашим достоверным сведениям, где находится еще подразделение ГУР — 128-й отдельно штурмовой бригады, которым не то, что уже нечего пить, они пьют свою мочу, — заявил командир ВС РФ.

До введения ограничительных мер украинские формирования получали ежесуточно от четырех до пяти автомобилей с грузами, уточнил источник. Отмечается, что в текущей ситуации поставки сокращены до минимального уровня — единственная транспортная единица прибывает с периодичностью раз в трое суток.

До этого российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в 153 районах, включая базу горючего, склады боеприпасов и пункты дислокации. По данным Минобороны России, поражены логистические узлы западных поставок вооружения, места хранения и запуска беспилотников, а также позиции иностранных наемников.