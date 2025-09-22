ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки Минобороны России: ВСУ потеряли 1535 бойцов за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины лишились 1535 военнослужащих за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, большая часть из них — свыше 550 бойцов — была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВС РФ.

Минобороны уточнило, что до 295 украинских военных уничтожили бойцы ГВ «Восток», еще свыше 240 — ГВ «Запад», и порядка 210 — ГВ «Юг». Кроме того, более 190 бойцов ВСУ погибли в зоне ответственности группировки войск «Север», и до 50 бойцов — ГВ «Днепр».

Кроме того, российские средства ПВО за указанный период сбили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США. Также в небе были перехвачены 339 украинских беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошедшие сутки ударили по складам с боеприпасами ВСУ, а также предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.