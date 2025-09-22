«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:49

ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки

Минобороны России: ВСУ потеряли 1535 бойцов за минувшие сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины лишились 1535 военнослужащих за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, большая часть из них — свыше 550 бойцов — была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВС РФ.

Минобороны уточнило, что до 295 украинских военных уничтожили бойцы ГВ «Восток», еще свыше 240 — ГВ «Запад», и порядка 210 — ГВ «Юг». Кроме того, более 190 бойцов ВСУ погибли в зоне ответственности группировки войск «Север», и до 50 бойцов — ГВ «Днепр».

Кроме того, российские средства ПВО за указанный период сбили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США. Также в небе были перехвачены 339 украинских беспилотников самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошедшие сутки ударили по складам с боеприпасами ВСУ, а также предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
спецоперация
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.