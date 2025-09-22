«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 12:46

Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ

ВС России за сутки ударили по складу с боеприпасами и пунктам дислокации ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные за прошедшие сутки ударили по складам с боеприпасами ВСУ, а также предприятию авиационной промышленности Украины и пунктам дислокации в 147 районах, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В операции использовали авиацию, БПЛА, ракеты и артиллерию.

Нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные установили «килл-зону» в части Харьковской области. Как отметил солдат ВСУ с позывным Алекс, с помощью ударных дронов ВС РФ контролируют пространство и атакуют цели. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Между тем гулявший по лесу с собакой житель Украины указал дорогу беспилотнику российского спецназа. Мужчина остановился на сельской дороге примерно в 20 километрах от границы. В этот момент к нему подлетел ударный дрон, после чего украинец жестом показал направление, и квадрокоптер продолжил движение.

СВО
ВСУ
ВС РФ
армия России
