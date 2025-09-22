Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами ВС РФ применили против ВСУ дроны «Гортензия» с подвешенными к ним гранатометами

Военнослужащие Вооруженных сил России применили против украинских войск беспилотные летательные аппараты «Гортензия» с подвешенными к ним ручными противотанковыми гранатометами, рассказал технический директор проекта с позывным Мекс. По его словам, которые приводит ТАСС, после выстрела пустой тубус сбрасывается, а дрон возвращается на перезарядку.

К нашим БПЛА можно подвесить ручной противотанковый гранатомет. После этого оператор летит к цели, достаточно просто, по отзывам, наводится на цель и производит выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку, — сказал боец.

Он уточнил, что метод с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации БПЛА. Мекс отметил, что взвод происходит стандартным путем.

Ранее доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей рассказал, что украинские военнослужащие на Покровском направлении массово используют самодельные взрывные устройства. По его словам, противник также начал печатать мины на 3D-принтере.