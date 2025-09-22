«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 08:00

Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ активно вербуют латиноамериканских боевиков, ловушка для украинских солдат в районе населенного пункта Муравка в ДНР, мощный удар фугасными боезарядами по Крыму. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Украину обвинили в вербовке боевиков наркокартелей

Украина целенаправленно вербует наемников из числа мексиканских и колумбийских наркокартелей и незаконных вооруженных формирований для участия в конфликте с Россией, заявил правозащитник Данте Инкапье. По его словам, перевод в Вооруженные силы Украины ведется совершенно открыто.

Принадлежность к преступной группировке является скорее преимуществом для кандидата, подчеркнул эксперт. Наемники, приезжающие с жетонами картелей, сразу получают работу в ВСУ, пояснил он.

Российские войска загнали бойцов ВСУ в ловушку в ДНР

Российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе, заявил командир мотострелковой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Куаныш Ракушев. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма.

Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление. Второй опорник был нейтрализован с помощью самодельного взрывного устройства, которое боец забросил внутрь укрепления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атака БПЛА вызвала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром

В Краснодарском крае произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в Каневском районе, где фрагменты БПЛА также рухнули на территории частных домовладений, сообщили в оперштабе региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Согласно обнародованной информации, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы. Пожар на электроподстанции был своевременно локализован, что предотвратило более серьезные последствия.

Раскрыта схема премирования сотрудников ТЦК за насильно мобилизованных

Украинские военкоматы применяют систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования получают денежные премии за каждого насильно мобилизованного гражданина.

Сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат человека. Дубинский добавил, что деньги получает целый экипаж, патрулирующий улицы.

ВСУ ударили фугасными боезарядами по Крыму

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Республики Крым, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил, что число жертв возросло до трех человек. При атаке также пострадали 16 мирных жителей.

Глава мемориального общества «Курск» погиб в ходе СВО

Польский гражданин Ежи Тыц погиб во время участия в специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области. Отмечалось, что он занимался восстановлением памятников советским воинам.

Руководитель мемориального общества в зоне СВО использовал позывной Зыгмунт. Как говорится в заявлении, Тыц до конца оставался верен своим убеждениям.

Читайте также:

FPV-засада в ДНР — ВСУ попали в ловушку: успехи ВС РФ к утру 22 сентября

Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно

Удар по заправке, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 сентября

ВС РФ
СВО
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.