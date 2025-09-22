Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября

Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября

ВСУ активно вербуют латиноамериканских боевиков, ловушка для украинских солдат в районе населенного пункта Муравка в ДНР, мощный удар фугасными боезарядами по Крыму. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Украину обвинили в вербовке боевиков наркокартелей

Украина целенаправленно вербует наемников из числа мексиканских и колумбийских наркокартелей и незаконных вооруженных формирований для участия в конфликте с Россией, заявил правозащитник Данте Инкапье. По его словам, перевод в Вооруженные силы Украины ведется совершенно открыто.

Принадлежность к преступной группировке является скорее преимуществом для кандидата, подчеркнул эксперт. Наемники, приезжающие с жетонами картелей, сразу получают работу в ВСУ, пояснил он.

Российские войска загнали бойцов ВСУ в ловушку в ДНР

Российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе, заявил командир мотострелковой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Куаныш Ракушев. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма.

Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление. Второй опорник был нейтрализован с помощью самодельного взрывного устройства, которое боец забросил внутрь укрепления.

Атака БПЛА вызвала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром

В Краснодарском крае произошло возгорание на электроподстанции в станице Стародеревянковской из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в Каневском районе, где фрагменты БПЛА также рухнули на территории частных домовладений, сообщили в оперштабе региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Согласно обнародованной информации, пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы. Пожар на электроподстанции был своевременно локализован, что предотвратило более серьезные последствия.

Раскрыта схема премирования сотрудников ТЦК за насильно мобилизованных

Украинские военкоматы применяют систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования получают денежные премии за каждого насильно мобилизованного гражданина.

Сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат человека. Дубинский добавил, что деньги получает целый экипаж, патрулирующий улицы.

ВСУ ударили фугасными боезарядами по Крыму

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Республики Крым, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил, что число жертв возросло до трех человек. При атаке также пострадали 16 мирных жителей.

Глава мемориального общества «Курск» погиб в ходе СВО

Польский гражданин Ежи Тыц погиб во время участия в специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области. Отмечалось, что он занимался восстановлением памятников советским воинам.

Руководитель мемориального общества в зоне СВО использовал позывной Зыгмунт. Как говорится в заявлении, Тыц до конца оставался верен своим убеждениям.

