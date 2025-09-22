Украина целенаправленно вербует наемников из числа мексиканских и колумбийских наркокартелей и незаконных вооруженных формирований для участия в конфликте с Россией, заявил РИА Новости правозащитник Данте Инкапье. По его словам, вербовка в Вооруженные силы Украины ведется совершенно открыто.

Принадлежность к преступной группировке является скорее преимуществом для кандидата, подчеркнул эксперт. Наемники, приезжающие с жетонами картелей сразу получают работу в ВСУ, пояснил он.

Людям, заявляющим о своей принадлежности к Революционным вооруженным силам Колумбии и Армии национального освобождения, говорят, что для них работа найдется, — заявил собеседник агентства.

Эксперт считает, что истинная цель боевиков — получить на Украине современный боевой опыт и технологии, чтобы затем использовать их у себя на родине. Он подчеркнул, что группировки уже превосходят по оснащению национальные армии региона.

Ранее преподаватель колумбийского Военного университета Новой Гранады доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо сообщал, что колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны. По его словам, обучение включает не только управление БПЛА, но и стратегии асимметричного противостояния.