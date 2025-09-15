Колумбийские наркобароны на Украине изучали гибридную войну

Колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. По мнению эксперта, конфликт стал настоящим полигоном для криминальных инноваций. Обучение включает не только управление дронами, но и стратегии асимметричного противостояния.
Конфликт на Украине послужил полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, объяснил эксперт. Преступные группировки учатся вести гибридную и партизанскую войны.
То есть, не только государство занимается разведкой, но сегодня и преступные группировки тоже являются экспертами в области разведки и сбора информации для совершения своих нападений, — заявил специалист.
Полученные данные преступники используют для прогнозирования действий государственных органов. Помимо этого, они получают преимущество перед соперниками в криминальном мире.
Ранее сообщалось, что мексиканские наркокартели проявляют интерес к обучению тактике применения беспилотников на Украине. Наемники из Латинской Америки сосредоточились исключительно на FPV-дронах. На Украину приезжают, чтобы научиться убивать с помощью дронов и затем продавать полученные знания тем, кто готов платить.