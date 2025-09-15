Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 04:17

Колумбийские наркобароны на Украине изучали гибридную войну

Правовед Ниньо: колумбийские наркобароны учатся на Украине воевать с госорганами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны, заявил РИА Новости преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо. По мнению эксперта, конфликт стал настоящим полигоном для криминальных инноваций. Обучение включает не только управление дронами, но и стратегии асимметричного противостояния.

Конфликт на Украине послужил полигоном для новых форм преступности не только в сфере использования дронов, объяснил эксперт. Преступные группировки учатся вести гибридную и партизанскую войны.

То есть, не только государство занимается разведкой, но сегодня и преступные группировки тоже являются экспертами в области разведки и сбора информации для совершения своих нападений, — заявил специалист.

Полученные данные преступники используют для прогнозирования действий государственных органов. Помимо этого, они получают преимущество перед соперниками в криминальном мире.

Ранее сообщалось, что мексиканские наркокартели проявляют интерес к обучению тактике применения беспилотников на Украине. Наемники из Латинской Америки сосредоточились исключительно на FPV-дронах. На Украину приезжают, чтобы научиться убивать с помощью дронов и затем продавать полученные знания тем, кто готов платить.

Колумбия
Украина
наркоторговля
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.