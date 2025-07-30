Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 03:15

Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ

IO: бойцы мексиканских наркокартелей могли пойти в ВСУ для работы с БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители мексиканских наркокартелей могли присоединиться к Вооруженным силам Украины с целью освоения тактики применения беспилотных летательных аппаратов, сообщает Intelligence Online (IO) со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и в мексиканском Центре национальной разведки CNI. Далее эти знания будут «продаваться тем, кто больше заплатит».

Расследование выявило особый интерес латиноамериканских наемников к FPV-дронам при полном игнорировании других видов боевой подготовки. Особое внимание привлек боец с позывным Aguila-7, оказавшийся членом элитного подразделения GAFE, связанного с картелем «Лос-Сетас».

Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит, — заявил источник в СБУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ восполняют потери в штурмовых подразделениях за счет наемников из Колумбии и мобилизованных граждан. Речь идет о приграничных направлениях в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия.

наемники
Мексика
наркокартели
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыла дедлайн раздела имущества при разводе
Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, какие разрушения
Землетрясение на Камчатке спровоцировало сильное цунами
Рухнувшие доходы, замужество, новый проект: где сейчас Настя Ивлеева
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано на Камчатке
Общественники решили помешать мобилизации на Украине через Telegram
Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ
В Узбекистане найдена убитой известная певица
Щуп — ваш помощник: как проверить масло в машине
Русофоб из США Грэм терпит фиаско. Американцы взяли пример с РФ и топят его
За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне
Гендиректор Роскосмоса посетил Центр управления полетами в Хьюстоне
«Трамп был терпелив»: США учли возможные последствия санкций против РФ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 июля, очень много пыльцы
Суд на 74 млн, личная жизнь, помощь Донбассу: где сейчас Алексей Чадов
Боевики убили около 50 военных при нападении в Буркина-Фасо
Историк раскрыл, как СССР и Запад могли избежать холодной войны
В Самарской области локализовали крупное возгорание в домах-самостроях
SHOT: минимум два взрыва прогремели в Курской области
Зафиксированы сбои в работе онлайн-сервиса Steam
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.