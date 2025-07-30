Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ IO: бойцы мексиканских наркокартелей могли пойти в ВСУ для работы с БПЛА

Представители мексиканских наркокартелей могли присоединиться к Вооруженным силам Украины с целью освоения тактики применения беспилотных летательных аппаратов, сообщает Intelligence Online (IO) со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и в мексиканском Центре национальной разведки CNI. Далее эти знания будут «продаваться тем, кто больше заплатит».

Расследование выявило особый интерес латиноамериканских наемников к FPV-дронам при полном игнорировании других видов боевой подготовки. Особое внимание привлек боец с позывным Aguila-7, оказавшийся членом элитного подразделения GAFE, связанного с картелем «Лос-Сетас».

Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит, — заявил источник в СБУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ восполняют потери в штурмовых подразделениях за счет наемников из Колумбии и мобилизованных граждан. Речь идет о приграничных направлениях в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия.