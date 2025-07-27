ВСУ восполняют потери в штурмовых подразделениях за счет наемников из Колумбии и мобилизованных граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. Речь идет о приграничных направлениях в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия.

На Теткинском и Глушковском направлениях враг продолжает восполнять потери штурмовых подразделений за счет насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наемников, уже находящихся на территории Украины, — передает источник.

По информации силовиков, часть колумбийцев первоначально прибыла на Украину для выполнения строительных работ или в качестве медиков, но позже оказалась в составе штурмовых групп. Их используют наравне с мобилизованными: срок жизни в зоне боев практически не отличается.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что многие женщины-наемницы в ВСУ прибыли из Польши и Прибалтики. При этом он подчеркнул, что захваченных наемников, независимо от пола, российские военные ликвидируют. По его словам, они считаются особенно опасными противниками, приехавшими «зарабатывать на крови российских солдат».

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне Украины воевали более 3,5 тысяч иностранных наемников из 70 стран. По 505 уголовным делам уже вынесено более 600 обвинительных приговоров, из них 134 — иностранным наемникам. Среди обвиняемых — граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других государств. 721 человек объявлен в международный розыск, а 282 — арестованы заочно.