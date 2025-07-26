Генерал раскрыл судьбу попавших в плен наемниц ВСУ Генерал Липовой: взятые в плен наемницы ВСУ не доходят до суда

Большинство наемниц в Вооруженных силах Украины пришли из Польши и стран Прибалтики, сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, которые приводит портал aif.ru, они могут не дойти до суда в случае попадания в плен.

Это не редкость, когда захватывают в плен вместе с украинскими боевиками еще и наемников или наемниц. Но когда выясняется, что наемники приехали сюда зарабатывать деньги на крови наших солдат, зачастую они до суда не доходят, — сказал генерал.

Липовой пояснил, что редко кому удается уйти от ответственности в зоне СВО. Если не сразу, то последствия рано или поздно их настигнут, добавил он. По словам генерала, наемники, вне зависимости от их половой принадлежности, уничтожаются российскими войсками в первую очередь.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам колонии общего режима наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ. Также женщине назначили штраф в размере 1 млн 700 тысяч рублей.