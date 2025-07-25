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25 июля 2025 в 03:51

Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ

Бастрыкин: свыше 3,5 тысячи наемников воевали на стороне ВСУ

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следственный комитет России установил свыше 3,5 тысячи наемников из более чем 70 стран, которые приняли участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия. Он отметил, что расследования по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц уже завершены, а более 600 человек осуждены.

Бастрикин отметил, что среди наемников — граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других государств. По его словам, на данный момент 965 наемников официально обвиняются, 721 человек объявлен в международный розыск, а 282 — арестованы заочно. В отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

До этого источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

Александр Бастрыкин
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