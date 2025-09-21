«Страна мечты»: сотрудники ТЦК получают премии за насильно мобилизованных Депутат Рады Дубинский: сотрудники ТЦК получают по $200 за призванных насильно

Украинские военкоматы применяют систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования получают денежные премии за каждого насильно мобилизованного гражданина.

Сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат человека. Дубинский добавил, что деньги получает целый экипаж, патрулирующий улицы.

В «стране мечты» новые «лучшие европейские практики» — ТЦК уже не ловит людей на улице, лень бегать. Пока еще ездят мотоциклы, мопеды и велосипеды — их таранят, сбивают, пакуют упавшего в бус и везут сдавать «на мясо». Премия экипажу ТЦК за одного бусифицированного — 8000 гривен (200$), — указал парламентарий.

Практика принудительной мобилизации приобрела на Украине системный характер, о чем свидетельствуют многочисленные видео в интернете. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, ужесточил правила призыва и не предусматривает сроков демобилизации, что усугубляет ситуацию с правами человека.

Ранее сообщалось, что зарплата в ТЦК — 20 тыс. грн (около 40 тыс. рублей). Сотрудники имеют ненормированный рабочий день и работают в тяжелой психологической обстановке.