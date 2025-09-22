«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:32

Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее участвовавший в штурме боец с позывным Тимоха заявил, что подразделения Вооруженных сил России «ошеломили» ВСУ, освобождая село Ольговское в Запорожской области. По его словам, ВС РФ атаковали противника в разное время суток, в том числе ночью, используя специальные антидроновые накидки.

До этого российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.

Россия
Минобороны РФ
Украина
Днепропетровская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян рассказала о лечении от рака
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.