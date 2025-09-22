Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области Минобороны РФ: ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области

Российские военные освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее участвовавший в штурме боец с позывным Тимоха заявил, что подразделения Вооруженных сил России «ошеломили» ВСУ, освобождая село Ольговское в Запорожской области. По его словам, ВС РФ атаковали противника в разное время суток, в том числе ночью, используя специальные антидроновые накидки.

До этого российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма. Операция началась после точного попадания FPV-дрона в опорный пункт ВСУ. После этого украинские военные начали отступление.