«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:23

Наемники ВСУ не выдержали боя с российскими солдатами на одном направлении

Мотострелок Енот заявил о ликвидации наемников в ходе боев за Ольговское

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Группа иностранных наемников была уничтожена в ходе боев за населенный пункт Ольговское в Запорожской области, рассказал ТАСС стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот. По его словам, после себя они оставили стрелковое оружие и гранатометы. Также военнослужащий отметил, что большая часть наемников покинула Ольговское при наступлении штурмовых подразделений группировки «Восток».

Иностранные наемники были. Возле «населенника» в основном. Были уничтожены. Вот, у кого-то подобрали автоматы, гранатометы, — заявил военный.

Ранее правозащитник Данте Инкапье заявил, что колумбийские наемники, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, до недавнего времени даже не знали о существовании этой страны и ее местонахождении. По его словам, иностранцами движут исключительно материальные соображения.

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.

наемники
ВСУ
СВО
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.