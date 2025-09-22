Наемники ВСУ не выдержали боя с российскими солдатами на одном направлении Мотострелок Енот заявил о ликвидации наемников в ходе боев за Ольговское

Группа иностранных наемников была уничтожена в ходе боев за населенный пункт Ольговское в Запорожской области, рассказал ТАСС стрелок 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот. По его словам, после себя они оставили стрелковое оружие и гранатометы. Также военнослужащий отметил, что большая часть наемников покинула Ольговское при наступлении штурмовых подразделений группировки «Восток».

Иностранные наемники были. Возле «населенника» в основном. Были уничтожены. Вот, у кого-то подобрали автоматы, гранатометы, — заявил военный.

Ранее правозащитник Данте Инкапье заявил, что колумбийские наемники, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, до недавнего времени даже не знали о существовании этой страны и ее местонахождении. По его словам, иностранцами движут исключительно материальные соображения.

До этого наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ограбили церковь в Харьковской области. Инцидент произошел в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.