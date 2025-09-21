«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 08:38

Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины

РИА Новости: наемники ВСУ не знали, где находится Украина на карте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колумбийские наемники, примкнувшие к Вооруженным силам Украины, до недавнего времени даже не знали о существовании страны и где она находится, рассказал отставной колумбийский военнослужащий и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, которые приводит РИА Новости, иностранцы движимы исключительно материальными соображениями.

У них никакой идеологической мотивации <...>. Конфликту на Украине уже три года, про него много пишут в СМИ, но в начале конфликта [наемники] не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина <...>. Колумбийцы едут туда вслепую, стремясь заработать, — сказал Инкапье.

Он добавил, что сами украинские власти обманывают наемников. В частности, выплаты иностранцам происходят с задержкой в несколько месяцев или вовсе не осуществляются.

Инкапье также отметил, что Вооруженные силы Украины отправляют на передовую колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки. По его словам, иностранные наемники попадают в разгар боевых действий буквально через пару дней после прибытия в страну.

Украина
ВСУ
наемники
Колумбия
