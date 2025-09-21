Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников Военный Инкапье заявил, что колумбийцев в ВСУ сразу отправляют на передовую

Вооруженные силы Украины отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, иностранные военные попадают в разгар боевых действий буквально через пару дней после прибытия в страну.

Их подготовка заключается в том, что их помещают в военную часть, выдают винтовку, и через несколько дней отправляют в зону боевых действий. Я полагаю, что [у ВСУ] нет времени никого обучать, — пояснил он.

Инкапье указал, что наемников не держат в безопасных районах и не поручают сопряженные с меньшим риском задачи, например, охрану воинских частей или тыловое обеспечение.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай рассказал, что самыми активными наемниками ВСУ стали поляки, которые участвовали в СВО многотысячными коллективами. Он отметил, что остальные западные наемники участвовали коллективами меньшей численности — ротами, батальонами.

До этого российские хакеры обнаружили, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести. Информация об этом была получена из электронной почты украинского офицера, где хранились сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты.