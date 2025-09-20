Грузинских наемников поймали на святотатстве в православном храме Грузинские наемники ВСУ при отступлении ограбили церковь в Купянске

Наемники из «Грузинского национального легиона» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющего на стороне ВСУ, ограбили церковь в Харьковской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, все произошло в Купянске, где во время отступления они вынесли драгоценности из храма Покрова Пресвятой Богородицы.

В публикации отмечается, что наемники решились на такой шаг, когда ВСУ отступали к южным кварталам города. Прячущиеся в домах люди заметили, как группа иностранных наемников в этот момент выносила ценности из церкви.

История храма восходит к XIX веку — после революции здание было переоборудовано в кинотеатр, а в 1940-х годах передано отделу рабочего снабжения. После пожара церковь была полностью восстановлена в 2009 году.

Канал отмечает, что в это время российские войска продолжают продвижение с севера города, взяв под контроль уже 11 улиц, стадион, школу и медицинский колледж. Противник сохраняет лишь один путь отхода через лесной массив Малые Ровны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе, которая назревала в течение года.