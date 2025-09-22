Фугасы в Форосе, 3D-бомбы, взрыв пропана: как ВСУ атакуют РФ 22 сентября

Средняя школа имени А. С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник открыл огонь по санаторию и отелю в Крыму, пострадали более десяти человек. Автозаправка загорелась под Луганском в результате прилета вражеского БПЛА. ВСУ стали применять на поле боя напечатанные с помощью 3D-принтера бомбы. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более сотни дронов за ночь атаковали территорию РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 10 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 114 дронов.

Больше всего беспилотных аппаратов — по 25 — были ликвидированы над Ростовской областью и Кубанью. Еще 19 воздушных целей уничтожили над Белгородской, 13 — над Астраханской областями, а также 10 — над Крымом.

Средства ПВО сбили семь беспилотников над Брянской областью, пять — над Азовским морем, по три — над Ярославской и Волгоградской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями. Один дрон уничтожили над акваторией Черного моря.

В РФ пригрозили Киеву возмездием за удары по Крыму

Украинские военные атаковали курортную зону Крыма с помощью беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами, сообщили в Минобороны России. В частности, под огнем противника оказался поселок Форос. В местной школе был полностью разрушен актовый зал, получили повреждения библиотека и санаторий «Форос».

«В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», — сообщило военное ведомство РФ.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отметил, что под огнем ВСУ также оказался местный отель Luciano Wellness & SPA Foros. Накануне в нем проходил банкет. Беспилотник влетел в террасу гостиницы во время фейерверка.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя атаки на полуостров, предположил, что военные ВСУ отыгрываются на мирных жителях Крыма. По его словам, киевский режим поплатится за свои преступления.

В Курской области БПЛА ВСУ ударил по мопеду

В селе Крупец Курской области украинский беспилотник атаковал мопед, за рулем которого находилась 18-летняя девушка, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его данным, пострадавшую госпитализировали. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В результате удара девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Ее доставили в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!» — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков назвал число раненых в результате атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 58 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 155 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 11 частных домов, хозпостройки, линии электропередачи, газовая труба, сельхозпредприятие, а также один грузовой и 10 легковых автомобилей.

По словам губернатора, в Белгородском районе пострадали четыре мирных жителя. Еще шестеро получили ранения в результате атак противника на Ракитянский район.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Два человека погибли во время атаки дрона ВСУ на АЗС в ЛНР

Украинский БПЛА атаковал автозаправку в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, погибли два мирных жителя. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Загорелся наземный резервуар с пропаном. <…> Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать. <…> Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека», — сказано в сообщении.

В ДНР оценили последствия атак ВСУ

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты вели обстрелы на Горловском направлении, выпустив 19 боеприпасов. В результате ударов были повреждены два инфраструктурных объекта. Два человека пострадали на улице Маршала Пересыпкина в Горловке.

«В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 г. р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Более 10 человек пострадали при атаках ВСУ на Запорожье

Накануне военные ВСУ обстреляли из артиллерии населенный пункт Васильевка в Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки пострадали больше десятка человек, в том числе ребенок.

«В результате атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее», — написал губернатор в Telegram-канале.

Один мирный житель скончался от полученных травм, это произошло после его госпитализации. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

Военные ВСУ применяют напечатанные на 3D-принтере бомбы

На Покровском направлении украинские военнослужащие стали массово применять самодельные взрывные устройства, сообщил доброволец из батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.

«Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции», — подчеркнул боец.

По его словам, солдаты ВСУ также применяют созданные аналогичным образом мины. Российское военное ведомство не комментировало эти сведения.

