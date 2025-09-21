«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 20:45

Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ

Хинштейн: ВСУ атаковали дроном 18-летнюю девушку на мопеде в Курской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В курском селе Крупец украинский беспилотник атаковал мопед, за рулем которого находилась 18-летняя девушка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями правой руки и черепно-мозговой травмой.

Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Ее доставили в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!написал губернатор.

Ранее глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что Васильевку и соседние населенные пункты Запорожской области обстреливают украинские войска из-за ежедневного продвижения российских сил. Она отметила, что ВСУ в отчаянии пытаются нарушить стабильность жизни в округе.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска начали обстрелы Константиновки с замаскированных минометных позиций за пределами города. По его словам, огонь ведется из района трассы Константиновка — Артемовск, при этом удары целенаправленно наносятся по жилым районам и местам скопления мирных жителей, создавая видимость действий российских сил.

атаки ВСУ
дроны
БПЛА
беспилотники
девушки
Курская область
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.