Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ Хинштейн: ВСУ атаковали дроном 18-летнюю девушку на мопеде в Курской области

В курском селе Крупец украинский беспилотник атаковал мопед, за рулем которого находилась 18-летняя девушка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями правой руки и черепно-мозговой травмой.

Сегодня украинский FPV-дрон в селе Крупец Рыльского района атаковал мопед, на котором ехала мирная жительница. В результате удара 18-летняя девушка получила осколочные ранения правой руки, черепно-мозговую травму. Ее доставили в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки! — написал губернатор.

Ранее глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что Васильевку и соседние населенные пункты Запорожской области обстреливают украинские войска из-за ежедневного продвижения российских сил. Она отметила, что ВСУ в отчаянии пытаются нарушить стабильность жизни в округе.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска начали обстрелы Константиновки с замаскированных минометных позиций за пределами города. По его словам, огонь ведется из района трассы Константиновка — Артемовск, при этом удары целенаправленно наносятся по жилым районам и местам скопления мирных жителей, создавая видимость действий российских сил.