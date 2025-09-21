ВСУ начали обстрелы Константиновки с замаскированных минометных позиций, оборудованных за пределами города, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, огонь ведется из района трассы Константиновка — Артемовск, причем обстрелы прицельно направлены по жилой застройке и местам скопления мирных жителей и инсценированы так, будто их ведут российские подразделения.

Вооруженные формирования Украины начали бить по Константиновке с закрытых минометных позиций, которые оборудованы в районе трассы Константиновка — Артемовск. Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы. Все для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска, — сказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские военные почти полностью вытеснили подразделения ВСУ из поселка Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что на отдельных участках еще сохраняются очаги сопротивления.

Также Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск вошли в Новопавловку, расположенную к юго-западу от Красноармейска (Покровска). По его словам, военные фактически подошли вплотную к окраине города с этой стороны.