21 сентября 2025 в 11:26

«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска

Кимаковский: ВС РФ вплотную приблизились к юго-западной окраине Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС России вошли в село Новопавловка к юго-западу от Красноармейска (Покровска), заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские бойцы фактически вплотную приблизились к этой части окраины города.

Наши штурмовые группы вошли в Новопавловку. Село примыкает к юго-западу Красноармейска. <...> Таким образом, наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ блокировали в лесу у Синельниково в Харьковской области подразделения сразу двух бригад украинской армии. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригадах.

До этого стало известно, что российские войска выбили подразделения ВСУ из последних домов в Шандриголово ДНР и продолжают наступление в районе Лимана. Как уточнили военкоры, площадь продвижения ВС РФ составила более двух квадратных километров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Красноармейск
ВС РФ
ДНР
Игорь Кимаковский
