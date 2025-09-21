«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 09:14

Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана

«РВ»: ВС России выбили последних солдат ВСУ из домов в Шандриголово

Российские войска выбили подразделения ВСУ из последних домов в Шандриголово ДНР и продолжают наступление в районе Лимана, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным журналистов, площадь продвижения составила более двух квадратных километров. Минобороны России эту информацию не комментировало

Кроме того, в соседнем поселке Среднее армия РФ закрепилась в районе центра. Южнее подразделения штурмуют лесополосы и ведут бои в направлении Дерилово и Новоселовки.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за неделю боевых действий удалось уничтожить укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось закреплению на занятых рубежах и улучшению оборонительных позиций. По словам эксперта, российские военнослужащие заметно усилили свои позиции в районе Константиновки, что создает условия для дальнейшего продвижения.

Кроме того, стало известно, что благодаря чат-боту в Telegram, созданному российскими волонтерами, несколько десятков украинских военных добровольно сдались в плен. Организатор проекта уточнил, что сервис предназначен не только для бойцов ВСУ, желающих сложить оружие, но и для граждан Украины, мобилизованных против своей воли.

