В Госдуме дали Киеву одно обещание после смертоносной атаки на Крым Депутат Шеремет предупредил Киев, что возмездие за атаку на Крым не за горами

Киев заплатит высокую цену за атаку на курортную зону в Форосе, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. По его мнению, украинские власти пытались отыграться на мирных гражданах полуострова.

Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену, — отметил Шеремет.

В Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму 21 сентября около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.

Всем мирным жителям, пострадавшим при атаке украинских БПЛА на курорт, оказывается необходимая помощь. Также сообщалось, что при ударе беспилотниками ВСУ по школе в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По предварительной информации, также был ранен охранник. Кроме того, были повреждены гражданские объекты.