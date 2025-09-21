«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:19

Мирный житель скончался после обстрела Запорожской области со стороны ВСУ

Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ частного сектора в Запорожской области

Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ частного сектора Васильевки в Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, еще трое раненых находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что при обстреле Васильевки со стороны украинских военнослужащих пострадали 12 человек. Среди тех, кто получил серьезные травмы, находился годовалый ребенок. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, уточнил Балицкий.

До этого стало известно, что в результате удара украинского беспилотника по автозаправочной станции в городе Первомайске Луганской Народной Республики погибли двое мирных жителей. Из-за повреждения наземного резервуара с пропаном произошло возгорание.

В Белгородской области тем временем в результате атаки ВСУ погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, добавил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, все пострадавшие были госпитализированы.

