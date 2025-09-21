Дроны ВСУ лишили жизни белгородца Гладков: один человек погиб и четверо ранены при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области погиб один человек в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, еще четверо получили ранения.

В поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, — написал Гладков.

По данным губернатора, в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал трактор, пострадавший мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу. Еще один удар пришелся по фермерскому хозяйству в селе Варваровка: там ранения получили трое местных жителей — мужчина и две женщины. Все они были госпитализированы в ту же больницу, затем их переведут в медицинские учреждения Белгорода.

Ранее силы ПВО отразили масштабный ночной налет беспилотников ВСУ на Ростовскую область: они перехватили и уничтожили дроны над восемью муниципальными районами. Тем не менее в Чертковском районе был зафиксирован материальный ущерб: пострадали склад и жилые дома. Обошлось без жертв.