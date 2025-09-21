«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:56

Дроны ВСУ лишили жизни белгородца

Гладков: один человек погиб и четверо ранены при атаке дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области погиб один человек в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, еще четверо получили ранения.

В поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, — написал Гладков.

По данным губернатора, в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал трактор, пострадавший мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу. Еще один удар пришелся по фермерскому хозяйству в селе Варваровка: там ранения получили трое местных жителей — мужчина и две женщины. Все они были госпитализированы в ту же больницу, затем их переведут в медицинские учреждения Белгорода.

Ранее силы ПВО отразили масштабный ночной налет беспилотников ВСУ на Ростовскую область: они перехватили и уничтожили дроны над восемью муниципальными районами. Тем не менее в Чертковском районе был зафиксирован материальный ущерб: пострадали склад и жилые дома. Обошлось без жертв.

ВСУ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.