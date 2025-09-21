«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 13:23

Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили артиллерийский склад на восточной окраине Сум

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ударили по артиллерийскому складу украинской армии в Сумах, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, за ним последовала мощная детонация. Как предположил подпольщик, данные удары могли быть сдерживающими, чтобы не дать противнику шанса на контрнаступление. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Сумы — сильные взрывы в 10:00, затем повторные удары <...> в 02:15 и 02:18 (21 сентября). Уничтоженные цели: утренний удар пришелся по артиллерийскому складу на восточной окраине Сум. Писали о сильной детонации. Ночные удары скорее сдерживающие ВСУ от глупости в духе контрнаступления, — сказал Лебедев.

Ранее появилась информация, что украинское командование начало бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке в Сумской области. В частности, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки доукомплектовывают личным составом 71-й отдельной егерской бригады и 156-й отдельной механизированной бригады.

подполье
Сергей Лебедев
подпольщики
ВС РФ
СВО
ВСУ
Сумы
Сумская область
авиаудары
