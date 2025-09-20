На украинской нефтебазе вспыхнул мощный пожар SHOT: в Черниговской области Украины вспыхнул крупный пожар на нефтебазе

На Украине в Черниговской области вспыхнул крупный пожар на нефтебазе, передает Telegram-канал SHOT. Прогремело несколько десятков мощных взрывов.

По данным канала, в Бахмаче зафиксированы удары БПЛА, направленные на топливные резервуары. С этой базы Вооруженные силы Украины обеспечивали топливом моторизованные и танковые подразделения в Сумской области. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о трагических последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ. Погибли четыре человека, один ранен. Над регионом сбиты 15 дронов. Целью атаки были объекты ТЭК.

До этого в результате атаки украинского беспилотника в Саратовской области выбило окна в двух жилых домах и были повреждены автомобили. Организован пункт временного размещения в школе, пострадавшим помогут вернуться в квартиры после оценки ущерба. Одна женщина госпитализирована. Окна восстановят за счет бюджета, владельцам автомобилей выплатят компенсации.