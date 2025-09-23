«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 05:20

Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины с вечера 22 сентября атакуют Москву беспилотниками. Сколько дронов сбито к утру 23 сентября, что известно о последствиях атаки?

Сколько беспилотников сбили на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 04:27 мск сообщил еще о трех беспилотных летательных аппаратах, ликвидированных силами противовоздушной обороны.

Таким образом, всего с вечера 22 сентября сбито 26 дронов. О начале работы ПВО в столице городской глава сообщил в 19:30 мск.

При этом о пострадавших и разрушениях власти пока не заявляли.

Однако Telegram-канал Baza сообщил, что обломки беспилотника рухнули в Реутове. По данным авторов, в результате этого произошел сильный взрыв, из-за которого четыре авто получили повреждения.

«В результате сильного взрыва повреждения получили четыре авто», — пишут авторы.

Кроме того, по информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», о звуках взрывов рассказали жители Одинцово.

«Жители Одинцово говорят о том, что слышали не менее пяти звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало», — говорится в посте.

Также в районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. Отмечается, что экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково.

Какая ситуация в аэропортах Москвы

В московских аэропортах активировали план «Ковер», что привело к задержкам и отменам рейсов.

Из-за ограничений в работе Шереметьево «Аэрофлот» изменил расписание. Аналогично поступила авиакомпания «Победа».

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — сообщили в «Аэрофлоте».

Часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.

Позднее ограничения на обслуживание рейсов в Шереметьево были отменены.

