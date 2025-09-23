Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости

Вооруженные силы Украины с вечера 22 сентября атакуют Москву беспилотниками. Сколько дронов сбито к утру 23 сентября, что известно о последствиях атаки?
Сколько беспилотников сбили на подлете к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 04:27 мск сообщил еще о трех беспилотных летательных аппаратах, ликвидированных силами противовоздушной обороны.
Таким образом, всего с вечера 22 сентября сбито 26 дронов. О начале работы ПВО в столице городской глава сообщил в 19:30 мск.
При этом о пострадавших и разрушениях власти пока не заявляли.
Однако Telegram-канал Baza сообщил, что обломки беспилотника рухнули в Реутове. По данным авторов, в результате этого произошел сильный взрыв, из-за которого четыре авто получили повреждения.
«В результате сильного взрыва повреждения получили четыре авто», — пишут авторы.
Кроме того, по информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», о звуках взрывов рассказали жители Одинцово.
«Жители Одинцово говорят о том, что слышали не менее пяти звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало», — говорится в посте.
Также в районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. Отмечается, что экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.
Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково.
Какая ситуация в аэропортах Москвы
В московских аэропортах активировали план «Ковер», что привело к задержкам и отменам рейсов.
Из-за ограничений в работе Шереметьево «Аэрофлот» изменил расписание. Аналогично поступила авиакомпания «Победа».
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — сообщили в «Аэрофлоте».
Часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.
Позднее ограничения на обслуживание рейсов в Шереметьево были отменены.
Читайте также:
FPV-засада в ДНР — ВСУ попали в ловушку: успехи ВС РФ к утру 22 сентября
Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября