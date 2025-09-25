Безвозвратные потери ВСУ на сегодняшний день составляют 1,7 миллиона человек, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, может ли украинская армия оказать влияние на конфликт — риторический вопрос.

Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ. — NEWS.ru) уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический, — сказал Алаудинов.

Ранее противник потерял около 300 человек после ракетного удара ВС РФ по полигону в Черниговской области. Объект ВСУ был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и уничтожении 12 автомобилей ВСУ.

Украинские военные также лишились зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленного им западными партнерами. ВС РФ нанесли удар по месту его дислокации, уничтожив не только комплекс, но и радиолокационную станцию.