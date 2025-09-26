Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 сентября

ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий.

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли ВСУ из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок», — написал он.

Позднее Богомаз заявил, что число пострадавших в результате обстрела Белой Березки возросло до девяти человек. Все раненые своевременно госпитализированы и получают медицинскую помощь, отметил губернатор. Пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая материальную компенсацию, заключил он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов, предположительно, системы ПВО сбили дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону взрывы произошли на западе города, а в Таганроге — на севере, в Краснодарском крае действовал режим опасности атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, боевой беспилотник ВСУ подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба Росэнергоатома. Там отметили, что станция работает в штатном режиме, пострадавших не выявлено.

«Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 25 сентября угроза беспилотной опасности была объявлена в Краснодаре, заявил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«В Краснодаре объявлен сигнал „Угроза беспилотной опасности“», — написал Наумов.

Позднее местные жители сообщили, что в Белореченском районе Краснодарского края прогремело пять-шесть взрывов. Они рассказали, что это системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Минобороны России эту информацию не комментировало. Свидетели поделились, что взрывы были слышны, начиная с 02:30 мск, яркие вспышки в небе были видны на окраине одного из городов района.

Также ночью в четверг силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Ростовской области. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, обошлось без ущерба и пострадавших.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельских районах», — написал Слюсарь.

