Ушел из жизни автор популярного шансона «Долюшка-доля»

Ушел из жизни шансонье Алексей Степин, на момент смерти ему было 57 лет, сообщил в соцсети «ВКонтакте» его друг и коллега по цеху Александр Павлов и принес соболезнования родным и близким артиста. В числе его известных работы были «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

Друзья, пришла пренеприятнейшая новость — на 58-м году жизни скоропостижно скончался наш друг и коллега, один из ярчайших авторов-исполнителей русского шансона Алексей Степин, — отметил Павлов.

Ранее сообщалось, что известный французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа. Трагедия произошла в субботу, 4 октября, у него дома. За свою карьеру, начавшуюся в 1990-х, он создал множество известных фильмов, включая «Игрок из ада» и «Завоевание». На момент смерти работал над проектом «Фанат рок-н-ролла».

Также стало известно о смерти американской актрисы Кимберли Эбер Грегори. Она умерла в возрасте 52 лет. Известность артистка получила благодаря сериалам «Лучше звоните Солу», «Завучи», «Анатомия страсти», «Бесстыжие» и другим. Причина смерти не сообщается.