07 октября 2025 в 18:42

«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине

Энергетик Юшков: парки батарей не заменят разрушенную энергогенерацию на Украине

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Секретная сеть аккумуляторов не заменит разрушенные энергетические мощности на Украине, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что так называемые аккумуляторные парки представляют собой обычные накопители.

Они не могут заменить генерацию, которая выбывает на Украине, потому что это просто большие батарейки, то есть их нужно заряжать. Они только накапливают электроэнергию, но не вырабатывают ее. Поэтому здесь можно говорить только о том, что, когда электроэнергия будет отсутствовать в результате российских ударов, они смогут передавать ее лишь на протяжении двух часов. То есть свет погаснет не сразу, а через какое-то время — вот о чем идет речь, — объяснил Юшков.

Энергетик усомнился, что новая энергетическая система может быть представлена на Украине в больших масштабах. При этом он подчеркнул, что подобное оборудование становится востребованным во всем мире.

Даже в самой статье указывается очень низкая стоимость, за которую они купили оборудование — буквально несколько десятков миллионов долларов. Якобы дали им большие мощности. Нет, такое оборудование обходится гораздо дороже, и я думаю, что там мощности гораздо меньше. Хотя в мире набирает обороты подобное направление: в США все-таки пока удерживается мировое лидерство по данному показателю — там, по-моему, около 35 гигаватт мощностей. В Китае чуть поменьше, но он скорее всего в ближайшие годы обгонит, — резюмировал Юшков.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, которые призваны помочь пережить зиму в условиях обстрелов. Журналисты отметили, что украинские власти скрывают местоположение батарейных парков, чтобы они не стали мишенью для атак.

Украина
энергетика
электричество
аккумуляторы
Софья Якимова
