07 октября 2025 в 14:59

В Швейцарии вырастили «мозг» для обучения искусственного интеллекта

BBC: швейцарские ученые создают биокомпьютер из человеческих клеток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швейцарские ученые из лаборатории FinalSpark работают над созданием биокомпьютера, способного обрабатывать информацию со скоростью человеческого мозга, сообщает BBC. Для разработки устройства используются перепрограммированные человеческие клетки, формирующие миниатюрные нейронные структуры.

Цель проекта — разработать вычислительную систему, сопоставимую по скорости обработки данных с человеческим мозгом. Биокомпьютер представляет собой белые сферические образования, полученные из стволовых клеток. В них формируются кластеры нейронов, однако эти структуры остаются однородными и включают только один тип клеток, что отличает их от настоящего мозга.

Продолжительность «жизни» таких искусственных мозгов не превышает четырех недель. Ученые подчеркивают, что органоиды нужно рассматривать как вычислительные элементы, используемые для обучения ИИ.

Обучение происходит посредством электродов, которые посылают импульсы нейронам. В будущем, по словам исследователей, сочетание высокой энергоэффективности и мозгоподобной скорости обработки данных позволит таким системам дополнять традиционные кремниевые процессоры.

Ранее российские исследователи продемонстрировали инновационный материал, который значительно ускоряет процесс заживления ран. Разработка основана на системе микрокамер из полимеров. Материал представляет собой тонкую пленку, в которую внедрено вещество. Она способна растягиваться, при этом сохраняя свою структуру.

