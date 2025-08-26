В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран В России создали уникальный материал для заживления ран

Российские исследователи продемонстрировали инновационный материал, который значительно ускоряет процесс заживления ран, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, организованной «Россией сегодня». Разработка основана на системе микрокамер из полимеров.

Материал представляет собой тонкую пленку, в которую внедрено вещество. Она способна растягиваться, при этом сохраняя свою структуру. Это становится очевидным при освещении лазером. Структуры, лежащие в основе материала, постепенно выделяют биологически активные вещества в поврежденные ткани. Это влияет на ускорение процесса заживления и уменьшает размер рубцов.

Одним из ключевых достоинств материала является его доступность в производстве. Кроме того, его можно наносить на различные поверхности.

