В Ангарске школьник свалился в люк и чуть не остался без ноги

В Ангарске школьник упал в открытый люк и получил травму бедра, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел в 107-м квартале, где крышка люка была поднята под углом 90 градусов.

Мальчика с открытой раной увезли в больницу. Опасный участок огородили через полчаса после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

