28 сентября 2025 в 09:55

В Ангарске школьник свалился в люк и чуть не остался без ноги

В Ангарске школьник получил открытую рану после падения в люк

В Ангарске школьник упал в открытый люк и получил травму бедра, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел в 107-м квартале, где крышка люка была поднята под углом 90 градусов.

Мальчика с открытой раной увезли в больницу. Опасный участок огородили через полчаса после происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Ранее стало известно, что 11-летний мальчик, раненный ножом в центре Санкт-Петербурга, потерял около литра крови. Школьника госпитализировали с травмой живота. Пострадавший рассказал, что друг случайно его ранил во время игры на площади Искусств.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан сообщила, что в Нефтекамске, куда накануне приехала цирковая группа, 12-летний школьник упал с каната во время репетиции. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Также в Амурской области 16-летний подросток погиб, получив удар током, забравшись на опору линии электропередачи. Инцидент произошел в селе Москвитино.

Ангарск
школьники
падения
травмы
раны
