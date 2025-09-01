День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:04

Школьник сорвался с каната во время репетиции циркового номера

В Башкирии 12-летний школьник сорвался с каната на репетиции циркового номера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нефтекамске, куда накануне прибыла цирковая группа, 12-летний школьник сорвался с каната во время репетиции, передает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего.

По предварительным данным ведомства, мальчик выполнял номер на высоте около 11 метров, работая с шестом на канате, но не удержал равновесие и упал. В результате падения несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи проверяют, кто отвечал за обеспечение безопасности во время репетиции, а также на каком основании несовершеннолетний был допущен к выполнению опасного номера без должной страховки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с детской площадки госпитализировали 13-летнего школьника с химическими ожогами глаз и губ. Подросток получил травмы в Красногвардейском районе города.

школьники
цирки
Башкирия
падения
