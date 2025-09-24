Школьник залез на опору ЛЭП и получил сильнейший удар током В Амурской области подросток погиб от удара током на опоре ЛЭП

В Амурской области 16-летний подросток погиб после того, как забрался на опору линии электропередачи и получил удар током, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел вечером 23 сентября в селе Москвитино.

Установлено, что поздним вечером 23 сентября 2025 года в районе остановки «Школьная» по улице Советской несовершеннолетний 2009 года рождения забрался на опору линии высоковольтной электропередачи и получил удар током. Несовершеннолетний скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних уполномоченными органами.

Ранее в Краснодаре подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был срочно доставлен в медицинское учреждение. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.