Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:58

Зампредседателю партии «Яблоко» изменили меру пресечения

Шлосбергу заменили домашний арест на запрет определенных действий

Лев Шлосберг Лев Шлосберг Фото: yabloko.ru/Global Look Press

Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Решение вынес судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун.

Решение об изменении меры пресечения принял судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун. Заседание было открытым. Следователь Дмитрий Васильев попросил закрыть процесс, аргументируя это тайной следствия. Прокурор поддержал ходатайство, но судья отклонил его и оставил заседание открытым,говорится в сообщении.

Ранее Шлосберга отправили под домашний арест сроком на два месяца. Политику запретили пользоваться интернетом и телефоном, за исключением экстренных случаев.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его поместили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 20 октября этого года.

Также блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. Решение вынес Чертановский суд Москвы.

Лев Шлосберг
иноагенты
домашние аресты
приговоры
