Зампредседателю партии «Яблоко» изменили меру пресечения

Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Решение вынес судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун.

Решение об изменении меры пресечения принял судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун. Заседание было открытым. Следователь Дмитрий Васильев попросил закрыть процесс, аргументируя это тайной следствия. Прокурор поддержал ходатайство, но судья отклонил его и оставил заседание открытым, — говорится в сообщении.

Ранее Шлосберга отправили под домашний арест сроком на два месяца. Политику запретили пользоваться интернетом и телефоном, за исключением экстренных случаев.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его поместили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 20 октября этого года.

Также блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. Решение вынес Чертановский суд Москвы.