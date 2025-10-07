Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:22

Песков указал на политику «возведения разделительных стен» в Евросоюзе

Песков: Евросоюз устанавливает препятствия для российских дипломатов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз возобновляет политику «возведения новых разделительных стен», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Так он отреагировал на решение ЕС ограничить передвижения российских дипломатов в Европе и добавил, что Москва отреагирует на выпад, передает РИА Новости.

Разумеется, она (реакция. — NEWS.ru) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложение, и они будут реализованы, — отметил Песков.

Ранее журналисты сообщили, что европейские страны согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри объединения, Венгрия сняла вето с этой идеи. Предлагаемые нововведения вынудят дипломатов РФ, работающих в европейских столицах, ставить власти принимающего государства в известность о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова дать соразмерный ответ на возможные ограничения со стороны ЕС в отношении передвижения российских дипломатов. Он указал, что подобные шаги будут рассматриваться как враждебные и провокационные.

