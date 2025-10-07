В ЕС согласились ограничить поездки дипломатов внутри Блока

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
FT: страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из РФ внутри Блока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри Блока, Венгрия сняла вето с этой идеи, передает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Предлагаемые нововведения вынудят дипломатов РФ, работающих в европейских столицах, ставить власти принимающего государства в известность о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри Блока <...>. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем, — сказано в материале.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова дать соразмерный ответ на возможные ограничения со стороны ЕС в отношении передвижения российских дипломатов. Он указал, что подобные шаги будут рассматриваться как враждебные и провокационные.

Также стало известно, что Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических, чтобы компенсировать потери из-за антироссийской политики ЕС. С 2022 года страна лишилась почти €200 млн (19,8 млрд рублей) доходов из-за снижения потока российских туристов.

