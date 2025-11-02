Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:37

Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции

В посольстве не подтвердили данные о вилле на Босфоре

Стамбул Стамбул Фото: Shutterstock/FOTODOM

Информация о передаче прав на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья потомкам дипломата царской России не соответствует действительности, заявили ТАСС в посольстве России в Анкаре. Комментарий последовал после публикации СМИ, в которой утверждалось о решении суда передать принадлежащий России объект недвижимости в Стамбуле наследникам Николая Свечина.

Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стамбульский суд вынес решение о передаче прав на элитный особняк потомкам дипломата царской России. Судебный процесс по данному делу продолжался 17 лет. Оценочная стоимость недвижимости достигает $1,5 млрд долларов (120 млрд рублей). Дипломат Николай Свечин, представлявший российское посольство, приобрел поместье с прилегающей территорией площадью около 10 гектаров. Он выкупил эту собственность у французской семьи в 1868 году. В дальнейшем объект некоторое время использовался сотрудниками российской дипломатической миссии.

посольство РФ
Турция
дипломаты
особняки
