Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции В посольстве не подтвердили данные о вилле на Босфоре

Информация о передаче прав на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья потомкам дипломата царской России не соответствует действительности, заявили ТАСС в посольстве России в Анкаре. Комментарий последовал после публикации СМИ, в которой утверждалось о решении суда передать принадлежащий России объект недвижимости в Стамбуле наследникам Николая Свечина.

Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стамбульский суд вынес решение о передаче прав на элитный особняк потомкам дипломата царской России. Судебный процесс по данному делу продолжался 17 лет. Оценочная стоимость недвижимости достигает $1,5 млрд долларов (120 млрд рублей). Дипломат Николай Свечин, представлявший российское посольство, приобрел поместье с прилегающей территорией площадью около 10 гектаров. Он выкупил эту собственность у французской семьи в 1868 году. В дальнейшем объект некоторое время использовался сотрудниками российской дипломатической миссии.