МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС МИД: Россия даст неизбежный ответ в случае ограничений против дипломатов в ЕС

Россия готова дать адекватный ответ в случае введения Евросоюзом ограничений на передвижение российских дипломатов, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, подобные меры будут расценены как откровенно конфронтационные.

Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны, — сказал Масленников.

По его словам, нельзя исключать, что дискриминационные меры в отношении российских дипломатов могут быть введены в действие отдельными странами Евросоюза. В МИД России внимательно отслеживают «данный сюжет», заверил Масленников.

Ранее МИД РФ выслал из России дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Соответствующее решение стало ответом на высылку российского дипломата из Таллина. В министерстве отметили, что объявление российского дипломата персоной нон грата не имело под собой никаких оснований. В МИД России также был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги.