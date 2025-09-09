Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 09:37

МИД России пообещал ответить в случае ограничений против дипломатов в ЕС

МИД: Россия даст неизбежный ответ в случае ограничений против дипломатов в ЕС

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова дать адекватный ответ в случае введения Евросоюзом ограничений на передвижение российских дипломатов, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, подобные меры будут расценены как откровенно конфронтационные.

Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны, — сказал Масленников.

По его словам, нельзя исключать, что дискриминационные меры в отношении российских дипломатов могут быть введены в действие отдельными странами Евросоюза. В МИД России внимательно отслеживают «данный сюжет», заверил Масленников.

Ранее МИД РФ выслал из России дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве. Соответствующее решение стало ответом на высылку российского дипломата из Таллина. В министерстве отметили, что объявление российского дипломата персоной нон грата не имело под собой никаких оснований. В МИД России также был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги.

МИД России
Евросоюз
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа истинная причина срочного отъезда Кулебы в Польшу
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.