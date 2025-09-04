Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:23

МИД России ответил на высылку российского дипломата из Эстонии

Россия выслала эстонского дипломата в ответ на аналогичное решение Таллина

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ выслал из России дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве, сообщается на сайте российского дипведомства. Соответствующее решение стало ответом на высылку российского дипломата из Таллина.

Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что объявление российского дипломата персоной нон грата не имело под собой никаких оснований. В МИД России также был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги.

Ранее стало известно, что Эстония высылает первого секретаря аппарата посольства России. Дипломата объявили персоной нон грата. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев отметил, что это далеко не первое враждебное действие по отношению к России. Он предупредил, что ответные шаги будут прорабатываться.

Россия
МИД России
высылки дипломатов
заявления
Эстония
